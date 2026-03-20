Accidentes de tránsito consumen 5.6 % del PIB y urgen aprobar seguro obligatorio en Honduras

Tegucigalpa – El subcomisario y jefe de Investigación de Accidentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Darwin Hernández, informó que ya se elaboró una propuesta de ley para establecer un seguro obligatorio que cubra daños a terceros en accidentes de tránsito, la cual se espera sea discutida dictaminada y aprobada en el Congreso Nacional de Honduras.

Dio a conocer que los accidentes viales representan un alto costo para el Estado, estimado en un 5.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que evidencia la urgencia de implementar mecanismos que reduzcan este impacto económico y social.

Según explicó, la iniciativa plantea que los propietarios de vehículos deberán contar con este seguro, con el objetivo de garantizar atención médica y cobertura a las víctimas de accidentes.

Hernández detalló que esta medida permitiría reducir la carga sobre el sistema público de salud, ya que las aseguradoras tendrían que asumir los costos, incluso mediante la creación de hospitales de trauma o cubriendo la atención en centros privados.

“El objetivo es que ninguna persona quede desprotegida ante un accidente de tránsito y que exista una respuesta inmediata en caso de lesiones”, señaló.

El funcionario agregó que la propuesta también busca que la adquisición de un vehículo esté ligada a la contratación del seguro, como parte de una política integral de seguridad vial.

Finalmente, reiteró que los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas en el país, por lo que insistió en la necesidad de avanzar en esta legislación para mejorar la atención a las víctimas y fortalecer la prevención. LB