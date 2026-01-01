Accidentes de tránsito cobraron la vida de 1,894 personas en 2025, un 10 % más que en 2024

Tegucigalpa – La subinspectora Rixi Montoya, portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó este 01 de enero que el 2025 cerró con mil 894 muertes a causa de accidentes de tránsito, un 10 % más que el 2024.

– Solo durante las fiestas de fin de año se reportaron 41 accidentes de tránsito y tres muertos.

Reflexionó que todos estos accidentes se pueden evitar con educación vial y con sentido de responsabilidad frente al volante.

Como autoridades -dijo- hacen lo propio con operativos, decomiso de permisos de conducir y la imposición de multas por faltas a la Ley de Tránsito.

La subinspectora recordó que a quienes se les decomisó su permiso de conducir por diferentes causas también deben pagar una multa económica.

Adicionalmente deberán pasar seis meses sin permiso de conducir, agregó.

Los accidentes viales son la décima causa de mortalidad a nivel mundial según el último reporte (2023) de la Organización Mundial de la Salud y en Honduras son la segunda causa de muertes.

En ese contexto, los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

De acuerdo con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, la siniestralidad vial en Honduras es una epidemia que deja miles de muertos cada año.

La imprudencia al volante y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes viales en Honduras, apuntó la portavoz policial. (RO)