Accidente vial en carretera CA-5 deja varios heridos

Tegucigalpa – Un accidente tipo despiste en la carretera CA-5 en las cercanías de la postal policial El Durazno, dejó varias personas heridas la tarde de este domingo.

Un bus ejecutivo que cubre la ruta La Paz-Tegucigalpa volcó en una vuelta cerrada en ese lugar; El automotor traspasó la mediana y terminó en el carril contrario donde impactó con un vehículo tipo turismo.

Al menos siete personas resultaron heridas, ninguna de gravedad, cuatro heridos fueron trasladados al Hospital Escuela y tres al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), tres de ellos son menores de edad, se conoció.

Se investigan varias versiones, una de ellas es que el pavimento mojado sería la causa.

En el sector se reporta un fuerte congestionamiento tanto en la entrada como en la salida de la capital hondureña.

Preliminarmente las autoridades no reportan víctimas mortales en este hecho. (RO)