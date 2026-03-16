Accidente vial cobra la vida de tres personas en Tocoa

Tegucigalpa – Un fuerte impacto entre un vehículo pickup y un bus deja el saldo de tres personas muertes en el desvío a Salamá, carretera CA-13, en Tocoa, Colón, Caribe de Honduras.

– Seis personas diarias mueren en accidentes de tránsito en Honduras.

Los tres fallecidos fueron identificados como José Oliva, Giancarlo Chinchilla y Loany Zelaya. Entre las víctimas mortales están el ayudante del bus, el motorista del vehículo pickup y la mujer que se transportaba como pasajera.

Las personas heridas están siendo trasladadas a un centro asistencial.

Datos preliminares indican que el autobús presentó desperfectos mecánicos lo que provocó que se ocasionara un fuerte impacto frontal entre los automotores.

Escenas desgarradoras se viven en la escena del terrible accidente. Gritos despavoridos de familiares de las víctimas de no dan crédito a la tragedia ocurrida esta mañana.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Solo en estos primeros 75 días del año se reportan ya más de 300 personas muertas en accidentes. IR