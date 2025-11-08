Accesos al bulevar Centroamérica y Juan Pablo estarán cerrados anuncia la Policía

Tegucigalpa – Al menos nueve accesos a los bulevares Centroamérica y Juan Pablo estarán cerrados este sábado por la movilización de los seguidores del Partido Nacional en la capital hondureña.

La Policía Nacional informó que los conductores deben tomar otras rutas alternas.

La movilización del Partido Nacional inicia en la segunda entrada a la colonia Kennedy y culmina en el bulevar Juan Pablo II donde desde tempranas horas también se instala un escenario.

En la zona de la Kennedy ya empezaron a llegar los simpatizantes convocados por el Partido Nacional.

En otros sectores de la capital también muestra un fuerte congestionamiento vial por trabajos de reparación que realiza la alcaldía capitalina.

En ese sentido, las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores paciencia para movilizarse en la capital. IR