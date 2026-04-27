Academia pide que selección de nuevos funcionarios en CNE y TJE sea bajo parámetros de meritocracia

Tegucigalpa – Julio Raudales, presidente de la Asociación de Universidades Privadas de Honduras, pidió hoy que la selección de nuevos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se haga bajo los parámetros de meritocracia.

La academia participará en este proceso como veedores del proceso y en ese orden Raudales enfatizó que no “serán mamparas” de nadie.

Insistió que este proceso debe estar marcado por la meritocracia y ya se debe olvidar que se trata de puestos políticos.

La comisión especial del Congreso Nacional de Honduras comenzará este lunes el proceso de revisión de hojas de vida de los 100 postulantes que buscan ocupar cargos en el CNE y TJE.

Estas audiencias se desarrollarán durante cinco días en jornadas intensas de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, con exposiciones individuales de aproximadamente 30 minutos por aspirante, quienes deberán detallar su experiencia y trayectoria profesional.

Durante todo este proceso la academia participará como veedores.

«A lo que me comprometo yo y mis colegas rectores de las universidades es a denunciar cualquier asomo de opacidad que se dé en un proceso como este», enfatizó Raudales.

Estas instituciones deben quedar en las manos adecuadas, zanjó al tiempo que reiteró que estos cargos ya no deben pertenecer a los políticos. (RO)