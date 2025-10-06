Academia considera que gobierno no siguió una estrategia inteligente para la propuesta de reforma tributaria

Tegucigalpa – El economista Henry Rodríguez considera que la propuesta a la reforma tributaria que busca la administración de Xiomara Castro no fue inteligente, por lo que estima que no será aprobada por el Congreso Nacional.

“Desde la academia siempre hemos propuesto que lo que realmente necesita el país es una reforma fiscal integral, que la ley de justicia tributaria solamente es un elemento dentro de esta gran reforma y el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus postulados deja claro que el país tiene que hacer cambios en ese sentido”, indicó el economista.

Rodríguez, quien es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) agregó que lo que ha ocurrido es que la ley de reforma tributaria quedará sin aprobarse al no tener el respaldo de las bancadas opositoras.

“Es muy posible que en los próximo meses o lo poco que le restan a este gobierno no van a lograr el consenso porque el gobierno a lo mejor no siguió una estrategia inteligente, sino que vinieron a plantearnos un solo paquete cuando de allí se pueden desprender varias reformas, no verlo de manera tan integral, sino que ir generando un proceso paulatino y poco a poco ir integrando algunas reformas”, detalló.

Para el economista los consensos no se lograron por la forma en que se abordó, “hasta el nombre a lo mejor choca, debió buscarse un nombre más amigable, sin cambiarle contenido”, dijo al agregar que este tema quedará como un reto para el nuevo gobierno. VC