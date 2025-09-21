Abundantes lluvias y chubascos para este domingo en Honduras

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronosticó para este domingo abundantes lluvias, nubosidad y chubascos moderados en el territorio hondureño.

Estas condiciones climáticas son generadas por la persistencia de una vaguada en superficie.

Los mayores acumulados se registrarán sobre las regiones del occidente, sur y centro.

El oleaje en el litoral Caribe será de uno a tres pies, y de dos a cuatro en el Golfo de Fonseca.

La temperatura máxima en el departamento de Atlántida será de 31 grados Celsius, 32 en Choluteca y Colón, 30 en Comayagua, 28 en Copán, 32 en Cortés, 27 en El Paraíso y Francisco Morazán.

Asimismo, se prevé temperaturas máximas de 33 grados en Celsius en Gracias a Dios, 22 en Intibucá, 31 en Islas de la Bahía, 27 en La Paz, 28 en Lempira y Ocotepeque, 32 en Olancho, 30 en Santa Bárbara, 32 en Valle y 28 en Yoro. AG