Abuelo y nieto mueren atropellados por un taxi en Potrerillos

San Pedro Sula – Un señor de la tercera edad y un menor fallecieron este sábado en un accidente de tránsito a la altura del sector La Garroba, en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados como Israel Serrano e Ian Joan Velásquez (13).

Se informó que ambos fueron atropellados por un taxi en la carretera CA-5 Norte, provocando congestionamiento en el carril que va de la ciudad de San Pedro Sula hacia Puerto Cortés.

“Yo te esperaba en casa. ¿Cuándo te voy a volver a ver? Ya no te voy a volver a ver”, expresó la abuela al ver el cuerpo de su nieto sin vida.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en accidentes viales, según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). AG