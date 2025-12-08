“Absurda y sin fundamento legal petición de Libre de repetir elecciones”: Luz Ernestina Mejía  

Tegucigalpa – La candidata a diputada por el Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía calificó como absurda y sin fundamento legal la petición de Libertad y Refundación de repetir las elecciones en Honduras y automáticamente significa traición a la patria.

“Todos sabemos que la población salió a votar, le dio un no rotundo al partido oficialista con su voto, ellos ya están fuera de la contienda, esto es entre el Partido Liberal y Nacional”, señaló.

Agregó que cualquier irregularidad en el proceso existen los recursos legales para ser superada, esta solicitud de nulidad presentada por Libre lo que busca es descarrilar el proceso y tratar como han venido sosteniendo e identificando claramente de permanecer más tiempo en el poder en contra de la voluntad popular.

El respaldo para las consejeras Ana Hall y Cossette López por todo el esfuerzo que han hecho por sacar adelante el proceso ante las adversidades y en su determinación por defender este proceso que tanto les ha costado, afirmó.

Sostuvo que la empresa contratada para la divulgación de los resultados ha fallado, pero tienen que tomarse las precauciones necesarias para que se superen esas fallas y que finalmente el pueblo conozca a quien eligió presidente de Honduras. IR