Mientras logran acuerdos, CN convoca a las 3 PM para definir junta directiva en propiedad

Tegucigalpa – El presidente provisional del Congreso Nacional, Tomás Zambrano abrió la sesión de este viernes 23.01.2026. pero la suspendió y convocó para las 3.00 de la tarde para definir la integración de la Junta Directiva en propiedad del Legislativo.

– No hay nombres todavía de los que van a integrar los 17 cargos de la junta directiva en propiedad del CN, dijo Zambrano.

Agregó que no están definidos los nombres de los que integrarán la junta directiva del CN, lo único que se sabe es que estará el demócrata cristiano Godofredo Fajardo y uno del Pinu-SD entre Carlentón Dávila y Rolando Contreras.

Explicó que a solicitud de la bancada del PL se amplió para la tarde el inicio de la sesión de este viernes para instalar la junta directiva en propiedad del Parlamento hondureño.

[LEER] Entre seis y ocho liberales integrarán directiva del CN y habrá votos de Libre, adelanta Toño Rivera

Zambrano mencionó que continúan las pláticas con la bancada del Partido Liberal para conocer quiénes serán los que ocuparán cargos en la junta directiva para los próximos dos años.

El presidente provisional del CN, Tomás Zambrano.

Mencionó que entre las primeras normas que se aprobarán serán reformas a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

[LEER] Junta directiva del CN estará integrada por cuatro partidos políticos

Igualmente, Zambrano exigió a las autoridades castigo para los responsables de los atentados contra los diputados Antonio César Rivera Callejas y Gladys Aurora López.

Narró que el responsable de lanzar el artefacto contra la diputada López se bajó de un autobús y minutos después fue recogido por una motocicleta que se lo llevó del lugar. JS