Abren los centro de votación en Argentina para las elecciones legislativas

Buenos Aires – Los colegios electorales de Argentina abrieron en la mañana de este domingo para la celebración de unos comicios de medio término que definirán la composición del Congreso a partir de diciembre y revelarán el grado de respaldo de la ciudadanía a las políticas del Gobierno de Javier Milei.

Unas 35,9 millones de personas están llamadas a votar este domingo para elegir 24 senadores nacionales -un tercio de la Cámara Alta-, en representación de la capital argentina y de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Los ciudadanos votarán también para elegir a 127 diputados nacionales -la mitad de la Cámara Baja- de los 24 distritos del país.

Los parlamentarios electos asumirán sus bancas el 10 de diciembre.

Los últimos sondeos previos a la elección marcan un escenario de alta polarización entre la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera Milei, y el frente peronista Fuerza Patria.

Las encuestas no son unánimes respecto a cuál de las dos fuerzas resultará la más votada este domingo.

En tercera posición aparece en los sondeos el frente Provincias Unidas, liderado por un grupo de gobernadores de distintos partidos, y en cuarto lugar se sitúa el Frente de Izquierda.

Estos comicios son el primer test electoral a nivel nacional que enfrenta Milei desde su llegada a la Presidencia argentina, a finales de 2023, cuando puso en marcha un drástico plan de ajuste fiscal y varias reformas orientadas a la desregulación económica.

El oficialismo, minoritario en ambas cámaras del Congreso, busca aumentar su peso parlamentario para poder sacar adelante reformas en materia laboral y tributaria.

Los centros de votación abrieron a las 8:00 hora local (11:00 GMT) y estarán abiertos hasta las 18:00 hora local (21:00 GMT).

La ley electoral argentina establece que los primeros resultados oficiales del escrutinio provisional sean difundidos a partir de las 21:00 hora local (00:00 GMT del lunes).

Como particularidad de esta elección, por primera vez se utiliza la boleta (papeleta) única de papel, en la que figuran todas las listas de candidatos.

En Argentina, el voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años y optativo para los que tienen 16 y 17 años o superan los 70. EFE

(vc)