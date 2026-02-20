Abogados se toman instalaciones del Ministerio Público en Catacamas

Tegucigalpa- Abogados se toman las instalaciones del Ministerio Público en Catacamas, departamento de Olancho, para exigir el nombramiento de más fiscales ante la creciente mora jurídica.

Los manifestantes denuncian que la falta de personal retrasa los procesos judiciales.

Los abogados indicaron que la toma es para exigir a las autoridades la pronta contratación de personal, “es una medida de presión para que nos puedan tomar en cuenta y salir con esta mora judicial”, dijo uno de los manifestantes.

Sin embargo, a través de un comunicado el Ministerio Público dio a conocer que se encuentra en la fase final del proceso de incorporación de sesenta nuevos fiscales, profesionales del derecho seleccionados bajo estricto rigor ético y técnico.

Según el comunicado oficial, los nuevos funcionarios cumplen con todos los estándares establecidos y vendrán a fortalecer las labores de investigación y a reforzar las distintas fiscalías en todo el país, como parte de una estrategia de consolidación institucional. IR