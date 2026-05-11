Abogados presentan recurso de amparo tras no ser contratados como fiscales pese a aprobar concurso

Tegucigalpa– Un grupo de 60 abogados que aprobó el concurso de selección para fiscales del Ministerio Público (MP), anunció la presentación de un recurso de amparo luego de no haber sido contratados, situación que atribuyen a irregularidades en el proceso de evaluación.

Los postulantes rechazaron señalamientos sobre supuestos vínculos políticos con el partido Libertad y Refundación (Libre), afirmando que todos cumplen requisitos y presentaron sus pruebas bajo criterios de mérito y capacidad.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Olbin José Sarmiento, confirmó que la semana pasada sostuvo reuniones con representantes de la Asociación de Fiscales y otras autoridades preocupadas por despidos y contrataciones dentro del Ministerio Público.

Sarmiento explicó que, a su criterio, la falta de contratación no necesariamente responde a afinidades partidarias, sino a temas relacionados con reestructuración interna y limitaciones presupuestarias.

“No creo que en este momento no se les contrate por ser de un partido específico. Sí creo que es por cuestión de reestructuración y presupuesto”, afirmó.

El abogado adelantó que próximamente sostendrán una reunión con el fiscal general para abordar la situación y reiteró que el Colegio de Abogados velará por los derechos laborales de los profesionales del gremio a nivel nacional. AD