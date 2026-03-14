Abogados llegan al CAH a ejercer el sufragio

Tegucigalpa – Unos 40 mil abogados elegirán este sábado a sus nuevas autoridades en elecciones donde participan tres movimientos.

Desde las 8:00 de la mañana arrancaron las elecciones del CAH a nivel nacional, en donde los abogados se han apersonado a ejercer el sufragio.

CAH realiza elecciones para escoger a nuevas autoridades pic.twitter.com/X3wnjNMRJi — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 14, 2026

Las elecciones se han ido desarrollando de forma tranquila, donde los abogados se han apersonado y votado por el candidato que ellos estiman conveniente de los tres movimientos.

Por el Frente Patria y Justicia participa en el proceso electoral el abogado Olbin Sarmiento.

Sarmiento hizo un llamado a sus colegas para que ejerzan el voto a nivel nacional.

Una fiesta es la que viven los abogados este sábado que celebran elecciones para elegir a sus autoridades. pic.twitter.com/4AQ5Sa8hBO — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 14, 2026

La planilla del Frente Independiente oficializó al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Abilio Serrano, como su candidato presidencial.

Mientras que el Frente Reivindicador Democrático ratificó la postulación de Mario Urquía.

El llamado es a todos los abogados del país que salgan a ejercer el sufragio y elegir al sustituto del abogado Gustavo Sarmiento. IR