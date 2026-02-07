Abogados de Honduras acuden a elecciones internas este sábado

Tegucigalpa – Este sábado 7 de febrero, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) vivirá una jornada clave en su proceso electoral, con la realización de elecciones internas en varios frentes y capítulos locales.

Estas votaciones primarias servirán para seleccionar a los candidatos que competirán en las elecciones generales programadas para el 14 de marzo de 2026, donde se renovará la Junta Directiva Nacional y otras instancias del gremio.

Pese a encontrarse golpeados por la criminalidad con el asesinato el viernes del abogado René Altamirano en la ciudad de San Pedro Sula, el gremio acudirá a internas este sábado.

Además de su sede principal en Tegucigalpa, los agremiados podrán votar en sedes designadas, como en los capítulos de La Ceiba, Olanchito y San Pedro Sula, donde se eligen directivas locales.

Entre los frentes destacados se encuentra el Frente Independiente de Profesionales del Derecho, que presentó al abogado Abilio Serrano Villanueva como su candidato para afrontar este proceso.

Por su parte, el Frente Patria y Justicia participará en este proceso primario con dos candidatos: Olbin Sarmiento y Ana Cardona.

En la ciudad de San Pedro Sula, el candidato Paolo Alvarado corre por la presidencia de este capítulo.

En la ciudad de la Ceiba el abogado Marco Antonio Escobar corre por la presidencia de ese capítulo.

Por su parte, el Frente Gremialista presentó al abogado Pedro Vásquez como candidato a presidente del gremio. (RO)