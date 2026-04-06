Abogado sugiere analizar si es necesario mantener a los partidos políticos de corte socialista

Tegucigalpa – El abogado Oliver Erazo consideró que se debe analizar si es necesario mantener en el país a los partidos políticos de corte socialista y comunista.

“Hay que revisar los partidos comunistas y socialistas, que es lo que realmente han hecho y han producido a parte de confrontaciones, división de la sociedad, polarización social, retiro del capital, y decisiones unilaterales que han perjudicado a la diáspora hondureña”, declaró a la emisora Radio América.

Señaló que hay una tendencia en Europa y Argentina de prohibir dentro de las instituciones a los partidos socialistas y comunistas por los hechos pragmáticos y frutos desastrosos que han dejado en la historia.

¿Hay que ver cuánto dinero nos cuesta esos partidos políticos de corte socialista como parte de la deuda política, quienes se mantienen con los impuestos?, se preguntó Erazo.

No es posible que somos un modelo republicano-democrático, venga un gobierno que diga que es socialista e invoca u modelo contrario, sostuvo.

El profesional del derecho exclamó que ninguna dictadura de corte socialista ni de derecha puede permitirse en el país.

“Si vamos a generar pluralismo para generar tiranía de la mayoría, un montón de gente haciendo desorden para vulnerar los derechos de un sector de la población, hay que tener cuidado”, expresó. AG