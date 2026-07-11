Abogado sostiene que juicio político cumplió con la ley, pero insta al Estado a corregir observaciones internacionales

Tegucigalpa – El abogado Luis Romero aseguró que los recientes juicios políticos desarrollados por el Congreso Nacional se realizaron conforme a la ley y bajo causales legítimas, aunque advirtió que el Estado hondureño debe atender y corregir observaciones emitidas por instancias internacionales para evitar futuras sanciones.

Romero explicó que estos procesos deben entenderse, en la actualidad, como mecanismos de verificación, por lo que consideró necesario analizar si el Poder Legislativo actuó correctamente. “El Congreso Nacional actuó bajo causas legítimas para celebrar el juicio político. No se trató de hechos abstractos, sino de situaciones concretas debidamente sustentadas”, afirmó.

El profesional del derecho detalló que, en los casos señalados, se respetaron las garantías procesales, incluyendo el derecho a la defensa.

Indicó que los implicados fueron citados, escuchados y tuvieron la oportunidad de presentar pruebas ante la comisión respectiva. Asimismo, señaló que en uno de los casos el acusado decidió voluntariamente no comparecer ante el pleno legislativo, lo cual no invalida el proceso. “Se cumplió con lo que establece la ley”, subrayó.

Señalamientos ajustes pendientes

No obstante, el abogado Romero reconoció que existen observaciones derivadas de fallos internacionales, particularmente en torno a la destitución de magistrados y la interpretación de normas vinculadas al juicio político.

En ese sentido, explicó que una de las principales recomendaciones es la reforma del artículo 8, el cual establece que contra las decisiones del juicio político no cabe recurso alguno. Según indicó, esta disposición entra en conflicto con la Ley de Justicia Constitucional, que permite interponer recursos de amparo ante cualquier acto administrativo cuando se considere que se han vulnerado derechos fundamentales.

“El hecho de que un exmagistrado haya presentado un recurso de amparo demuestra que esa disposición no es absoluta”, señaló.

Otro de los puntos señalados por organismos internacionales es la necesidad de definir con mayor claridad el concepto de “interés nacional”, uno de los causales que pueden dar lugar a un juicio político. Romero coincidió en que el término resulta ambiguo, aunque aclaró que no es el único fundamento para iniciar estos procesos.

El abogado enfatizó que el Estado hondureño debe atender estas recomendaciones, ya que tienen carácter vinculante. A su criterio, las reformas permitirían mayor claridad jurídica y coherencia con estándares internacionales.

“Es necesario reformar el artículo 8 y definir qué se entiende por interés nacional para evitar interpretaciones ambiguas y garantizar seguridad jurídica”, apuntó.

El jurisconsulto expresó su preocupación ante la posibilidad de que el país enfrente una condena internacional, lo que tendría implicaciones económicas para la ciudadanía. “Como hondureño, espero que el Estado no sea condenado, porque quienes terminan pagando esas consecuencias son los ciudadanos y no los funcionarios responsables”, concluyó. JS