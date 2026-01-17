Abogado Rodríguez espera que CSJ admita el lunes recurso contra decreto 58-2025

Tegucigalpa – El abogado penalista Jaime Rodríguez espera que el lunes la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se admita el recurso que interpuso contra el decreto 58-2025.

Rodríguez explicó que se solicitó que junto con la admisión se decrete una suspensión del acto reclamado.

“De entrada, la admisión con suspensión del acto reclamado es un buen mensaje, pero no es lo ideal. Lo ideal es que se pronuncie sobre el fondo que determine que este decreto nunca debió haber existido, mucho menos haberse publicado”, dijo el profesional del derecho.

Al menos ocho recursos, entre amparos y acciones de inconstitucionalidad, se han presentado en contra del decreto 058-2025 aprobado por Luis Redondo y la bancada de Libre el pasado 8 de enero al margen de la legalidad obligatoria para la aprobación de estas normativas.

La Sala de lo Constitucional la integran los magistrados: Luis Fernando Padilla, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo, Sonia Marlina Dubón y Wagner Vallecillo. VC