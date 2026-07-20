Abogado penalista interpone recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto 130-2017

Tegucigalpa – El abogado Fernando González interpuso este lunes un recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del decreto 130-2017, que implica la tipificación penal del delito de femicidio.

“No hay nada más injusto que tratar de desigual a un humano, no se puede proteger un derecho humano lacerando otro derecho humano”, dijo a periodistas que cubren la fuente judicial.

Alegó que el decreto no pretende impedir la acción de impedir y sancionar la violencia contra la mujer, sino que la regulación vigente del delito de femicidio.

González argumentó que este decreto genera un trato jurídico diferente contra otros delitos de la vida como homicidio, asesinato y parricidio.

Mencionó que si una mujer le quita la vida a su cónyuge, la conducta se analiza bajo la figura del parricidio u homicidio.

“Si dos hechos con el mismo resultado jurídico se deberían tratar de manera igual, en este caso hay desigualdad”, cuestionó.

El profesional del derecho recalcó que no le caen mal las mujeres, sino que busca el tratamiento igual ante la justicia. AG