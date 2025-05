Abogado Oliver Erazo: «¿Quién está detrás de Koriun, un negocio más grande que el Estado?»

Tegucigalpa – El abogado y analista Oliver Erazo lanzó este martes una serie de cuestionamientos sobre la crisis generada en torno a la empresa Koriun, asegurando que la magnitud del escándalo ha dejado en evidencia una institucionalidad ausente, sin legitimidad ni credibilidad ante la ciudadanía.

«¿Quién es la persona o el grupo de personas que está detrás del negocio de Koriun?», se preguntó Erazo, al referirse a la plataforma que ha desatado protestas masivas, desconfianza social y una crisis que ya lleva tres semanas sin respuestas claras por parte del Estado.

Para Erazo, lo más alarmante es que «Koriun se ha convertido en un negocio más grande que el Estado mismo», revelando un vacío institucional profundo: “La institucionalidad del Estado no se dio cuenta, no funcionó y no está funcionando. Ese es el problema más delicado del tema”, sentenció.

El abogado criticó con dureza a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), señalando que «ni siquiera supervisaron desde el principio» y calificó a esta entidad como «una mentira institucional», al referirse a su ausencia técnica y su falta de acción ante un esquema que para muchos usuarios representa una presunta estafa financiera.

La gente no confía en la institucionalidad, se ha perdido completamente la legitimidad del Estado expresó Erazo, y advirtió que la situación es “sumamente delicada”, ya que se traduce en una ruptura total entre la ciudadanía y los órganos de autoridad, al punto que los manifestantes enfrentan a las fuerzas de seguridad porque consideran que estas carecen de credibilidad.

También cuestionó el tratamiento que han recibido los involucrados en el caso Koriun: “No hay requerimientos fiscales, no hay acciones concretas por parte del Ministerio Público”, lamentó.

Para el abogado, la omisión recuerda episodios pasados: “Lo interesante es que se les están dando el mismo trato que se dio a la colombiana Piedad Córdoba cuando fue captada con dinero, o al expresidente Manuel Zelaya cuando dijo que no sabía que llevaba dólares en su maleta. ¿Y ahora con Koriun? Nada. ¿Por qué el Estado no quiere tocar a Koriun?” cuestionó.

Erazo fue enfático en advertir que este no es un caso aislado. Cuando en otros escenarios encuentran dinero en casas o vehículos sin justificación, detienen a los responsables. Pero aquí no. Este es un tema toral y central. El Estado está evadiendo su responsabilidad» afirmó.

Finalmente, alertó que, de no tomarse acciones concretas, esta crisis podría escalar a niveles peligrosos: «Prefieren arriesgarse incluso a un enfrentamiento que podría llevar hasta un enfrentamiento de sangre», que tomar medidas en contra de los responsables, concluyó. LB