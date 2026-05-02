Abogado muere el chocar contra un árbol en Olancho

Tegucigalpa – Este viernes se informó el hallazgo sin vida del abogado Jimmy Alexander Zelaya en su vehículo en el municipio de San Esteban en el departamento de Olancho, oriente de Honduras.

Se informó que el profesional del derecho estaba participando el día anterior (jueves), en la celebración del Día del Abogado en el Colegio de Abogado de Honduras (CAH).

En horas de la medianoche, el jurisconsulto se conducía a bordo de su vehículo pick up cuando sufrió un accidente que hizo se estrellara contra un árbol de guanacaste en la aldea Guapinol.

Los vecinos encontraron el cuerpo sin vida del abogado en horas de la mañana, y fue trasladado a la comunidad de El Aguacate.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG