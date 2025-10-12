spot_imgspot_img
Nacionales

Abogado muere al caer al rio La Puntilla en Nacaome, Valle

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- El profesional del derecho, Edwin Morales perdió la vida este sábado tras caer y ser arrastrado por el rio La Puntilla en Nacaome, Valle, sur de Honduras.

Según se informó Morales había acudido junto a su hermano al río, donde solían pescar como actividad recreativa y deportiva, pero fue arrastrado por la fuerte corriente.

La comunidad se encuentra de luto tras la trágica muerte del abogado conocido cariñosamente como “Canecha”.

Miembros del Cuerpo de Bomberos, pescadores, familiares y personas de la comunidad realizan la búsqueda de su cuerpo.

El abogado es hermano de crianza del diputado y jefe de bancada del Partido Nacional, Tomas Zambrano.

El parlamentario describió a Morales como un hombre servicial y trabajador. IR

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024