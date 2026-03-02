Abogado laboral cuestiona a algunos dirigentes obreros por oponerse a Ley de Empleo Parcial, y no ofrecer soluciones

Tegucigalpa – El experto en derecho laboral, Germán Leitzelar hijo, cuestionó que hay dirigentes de las centrales obreras que se oponen a las soluciones para afrontar el desempleo, al mismo tiempo, no ofrecen ninguna propuesta.

Los obreros tienen mucho que decir y tienen ser escuchados, pero no podemos decir que cada propuesta yo me opongo porque no es lo que yo quiero”, dijo Leitzelar hijo.

Sostuvo que todos los sectores deben construir un diálogo en la que todos aporten para hacer cambios.

Esta semana, el representante de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, anunció que este sector se opondrá a la iniciativa de la Ley de Empleo Parcial.

En ese sentido, lamentó que la situación actual es que un sector se opone, pero tampoco propone soluciones.

“Si la ley que se propone no cumple con los propósitos, pero que me digan si esto no sirve, que vamos a hacer”, exigió.

Leitzelar recordó que las centrales obreras estuvieron de acuerdo con la derogación de la Ley de Empleo por Hora, pero no hubo alternativa y generó una crisis de desempleo.

Exhortó que los sectores que se quejan y se oponen a las propuestas, entonces ofrezcan soluciones a la crisis de empleo en el país. AG