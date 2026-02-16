Abogado Joaquín Mejía advierte a PGR riesgos de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano

Tegucigalpa – El abogado Joaquín Mejía señaló la necesidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Congreso Nacional evalúen con detenimiento la propuesta de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, advirtiendo que podría contener disposiciones que restrinjan gravemente el acceso a la justicia frente a despidos laborales.

– Cualquier norma que limite el acceso a los tribunales frente a decisiones que puedan vulnerar derechos fundamentales contraviene los artículos 8 y 25 de la CADH.

Según Mejía, si la ley establece que «no procederán las acciones judiciales» frente a despidos, estaría violando garantías fundamentales.

El abogado especialista en temática de DDHH, citó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en casos como Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú y Trabajadores Cesados de PetroPerú y otros vs. Perú, ha determinado que las garantías judiciales se vulneran cuando existen impedimentos normativos o prácticos que impiden un acceso efectivo a la justicia.

LEER: Gobierno impulsa ley de reactivación económica para fortalecer control del gasto y reducir impacto de demandas

“La Corte IDH ha señalado que ninguna ley puede prohibir impugnar los efectos de su aplicación, porque el derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos no puede ser arbitrariamente restringido, reducido ni derogado”, explicó Mejía. Además, subrayó que el derecho al trabajo incluye necesariamente la protección judicial efectiva, tanto en el sector público como en el privado.

El abogado enfatizó que cualquier norma que limite el acceso a los tribunales frente a decisiones que puedan vulnerar derechos fundamentales contraviene los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre garantías judiciales y protección judicial, en relación con los artículos 1.1 y 2, que establecen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y de adecuar el derecho interno a estos estándares.

Mejía instó a las autoridades a garantizar que la legislación propuesta no afecte los derechos fundamentales de los trabajadores, reiterando que “el acceso a la justicia es un derecho esencial que no puede ser restringido bajo ninguna circunstancia”.LB