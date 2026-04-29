Política

Abogado Idulio Melquiades Alonso Medina renuncia a su aspiración al CNE, pero no así a la del TJE

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– El abogado Idulio Melquiades Alonso Medina renunció este día a su aspiración al Consejo Nacional Electoral (CNE), no así a la vacante en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Alonso Medina iba a ser el primer aspirante en someterse a las audiencias públicas.

El postulante decidió mantener su postulación al TJE por lo que será hasta la otra semana que se someterá a las audiencias públicas.

Tras su renuncia, las audiencias públicas iniciarán a la 9:40 de la mañana con el aspirante German Altamirano Díaz.

Para las vacantes en el CNE,  los aspirantes inician hoy las audiencias y  tendrán 30 minutos para exponer ante la Comisión Evaluadora del Congreso Nacional. IR 

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