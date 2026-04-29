Abogado Idulio Melquiades Alonso Medina renuncia a su aspiración al CNE, pero no así a la del TJE

Tegucigalpa– El abogado Idulio Melquiades Alonso Medina renunció este día a su aspiración al Consejo Nacional Electoral (CNE), no así a la vacante en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Alonso Medina iba a ser el primer aspirante en someterse a las audiencias públicas.

El postulante decidió mantener su postulación al TJE por lo que será hasta la otra semana que se someterá a las audiencias públicas.

Tras su renuncia, las audiencias públicas iniciarán a la 9:40 de la mañana con el aspirante German Altamirano Díaz.

Para las vacantes en el CNE, los aspirantes inician hoy las audiencias y tendrán 30 minutos para exponer ante la Comisión Evaluadora del Congreso Nacional. IR