Presentan sendas acciones en la Sala de lo Constitucional en contra del nuevo recuento

Tegucigalpa – El abogado Hermes Ramírez interpuso dos acciones en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del decreto 58-2025 que ordena que se realice un nuevo recuento de las actas de las elecciones generales.

En su escrito Ramírez explicó que este decreto pretende anular la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que da como ganador y nuevo presidente a Nasry Asfura.

Señaló que este decreto usurpa funciones exclusivas del CNE y se las atribuye al Congreso Nacional, que no posee esta facultad y violenta la Constitución de la República.

Ramírez indicó que su objetivo es que se decrete la admisión de la acción, y otorgue la medida cautelar de suspensión provisional del decreto 58-2025 y cualquier acto como el recuento de actas o asunción de funciones del Congreso Nacional.

Sostuvo que su interés legítimo es de proteger a Honduras y respetar la decisión del CNE de declarar como ganador a Asfura para los próximos cuatro años.

El profesional del derecho advirtió que el riesgo de este decreto es que daña grave e irreparablemente la Constitución, la autonomía del CNE y la voluntad de los hondureños.

Consideró que la intervención de la Sala de lo Constitucional es necesaria para garantizar el imperio de la Constitución, frenar el intento de autogolpe y que se respete el voto de los hondureños.

Mientras que la segunda acción constitucional exige suspensión del auto reclamado del decreto porque vulnera el principio de supremacía constitucional, alternancia en el poder y la defensa del orden jurídico constitucional. AG