Abogado Hermes Ramírez pide que no se derogue totalmente el decreto 04-2022

Tegucigalpa – El abogado Hermes Ramírez sugirió a los diputados del Congreso Nacional que no deroguen la totalidad del decreto 04-2022 que contiene el “Pacto de Impunidad 2.0” en la que se absolvieron exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya de casos de corrupción.

Mencionó que se debe analizar el contexto del momento político que se está discutiendo.

Ramírez recordó que en este decreto no solo está el pacto de impunidad, sino que también contiene todos los artículos relacionados con la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción, mejor conocido como CICIH.

“Es conveniente la permanencia de este artículo en virtud que los escenarios políticos pueden cambiar y siempre es una expectativa del pueblo que se pueda instalar un mecanismo que fortalezca el Estado de derecho en materia de combate a la corrupción y la impunidad”, dijo Ramírez.

El profesional del derecho reflexionó que los diputados no solo deben concentrarse en fortalecer el mecanismo electoral, sino que también los entes persecutores del delito y modernizar el sistema de justicia.

Cabe recordar que en el Congreso Nacional se introdujo una iniciativa de ley para derogar el decreto 04-2022.

Ramírez subrayó que este proyecto puede dejar sin valor y efecto las cartas de libertad que se otorgaron, pero que el juez es el que decidirá si es viable o no. AG