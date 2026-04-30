Abogado González clama ante la ENAG proteger primera imprenta del país

Tegucigalpa – Una denuncia formal fue interpuesta ante la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) por el presunto deterioro de la primera imprenta traída a Honduras por el general Francisco Morazán.

El encargado de realizar la denuncia fue el abogado penalista Fernando González, quien calificó la pieza como un “patrimonio histórico de valor incalculable”. La imprenta habría llegado al país en 1829 y fue utilizada por el gobierno del prócer para impulsar a la educación

Tras una remodelación en instalaciones de la ENAG, la pieza fue colocada fuera del edificio en condiciones de exposición permanente al sol y la lluvia, lo cual puede provocar desgaste y corrosión al material bicentenario.

En ese sentido, el abogado solicitó a la nueva administración de la ENAG que traslade la imprenta al museo institucional y que se realicen acciones urgentes de restauración. “Hagan una remodelación, que la pasen al museo, y si quieren hacer una réplica, que la hagan”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural para que investigue posibles responsabilidades en el manejo del bien histórico, al considerar que podría haberse incurrido en un daño al patrimonio nacional.

El profesional afirmó que un historiador confirmó la autenticidad de la pieza al período de Francisco Morazán, por lo que insistió en la necesidad de su conservación inmediata. AD