Abogada Espinoza entrega reconocimiento ciudadano a jefe de las FFAA

Tegucigalpa – La exdiputada Maribel Espinoza entregó este lunes “un reconocimiento ciudadano” al jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Benjamín Valerio, por defender el orden constitucional desde que asumió el cargo a finales de diciembre de 2025.

Esta mañana tuve el HONOR de visitar al GENERAL HÉCTOR BENJAMIN VALERIO, quien con oficiales, sub oficiales y soldados de nuestras FFAA que aman a Honduras, MANTUVIERON EL ORDEN CONSTITUCIONAL GRAVEMENTE AMENAZADO POR LA CÚPULA DE LIBRE Y SUS CÓMPLICES.



La patria reconoce el… pic.twitter.com/mDuWv01MyT — Maribel Espinoza (@MaribelE59) January 26, 2026

Según explicó la abogada del norte del país, esta mañana visitó al jefe castrense, a quien le expresó su agradecimiento por la defensa de la democracia y el orden constitucional ante las amenazas del Partido Libre.

“La patria reconoce el valor y determinación con que actuaron para salvar la democracia”, destacó Espinoza.

Igualmente, contó que le hizo entrega al general Valerio de varios reconocimientos de parte de ciudadanos que aman a Honduras.

“Durante la vista, fui sorprendida con un hermoso recuerdo de esa institución de SEGURIDAD NACIONAL a quien los politiqueros le han ido quitando las herramientas necesarias de inteligencia militar para mantener la integridad territorial, soberanía y la lucha contra el narcotráfico y que hoy, el Congreso Nacional les debe restablecer”, puntualizó.

Espinoza, abogada de profesión, se desempeñó como diputada del Congreso Nacional del periodo 2022-2026, además fue precandidata presidencial del Partido Liberal. Fue de las voces más críticas a los abusos de Libre en el ejercicio del poder en el último cuatrienio. JS