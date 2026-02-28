Abogado Erazo advierte que los ataques entre Israel-Irán provocará aumento en el precio del crudo

egucigalpa – El abogado y experto en temas internacionales, Oliver Erazo, advirtió este sábado que el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán traerá como consecuencias en un incremento en el precio del crudo internacional.

“La consecuencia directa es económica en el precio del crudo, la escalada en los precios se va a sentir de manera directa”, dijo el profesional del derecho.

(LEER): Estados Unidos e Israel atacan Irán

Sugirió que el gobierno de Honduras debería tener una reunión de emergencia para este sábado y prever de lo que será las alzas en las próximas semanas.

Añadió que este conflicto impactará en el costo de los productos de la canasta básica y los que se encuentran en el territorio hondureño.

Además, recomendó que el gobierno active un protocolo interno de seguridad en el territorio sobre la posible circulación de terroristas en el país.

Erazo avizoró que este conflicto entre Israel-Irán con participación de EEUU durará varias semanas y no duda que el régimen teocrático haga uso de su extremosidad.

Señaló que el conflicto provocará efectos económicos como los combustibles, canasta básica y la energía en el país porque es a base de combustible fósil. AG