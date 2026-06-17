Abogado Duarte respalda aprobación de Ley de Beneficiario Final, pero pide resguardar información sensible

Tegucigalpa – El abogado penalista Marlon Duartecalificó como positiva la aprobación de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, al considerar que permitirá a Honduras fortalecer la lucha contra el lavado de activos.

El profesional del derecho advirtió que uno de los principales desafíos de la nueva normativa será evitar que los datos de personas y empresas caigan en manos indebidas.

Duarte recordó que Honduras ha enfrentado problemas relacionados con el manejo de información reservada y señaló que el acceso a los registros debe estar limitado a funcionarios debidamente autorizados y bajo controles rigurosos.

En cuanto al impacto internacional de la aprobación de la ley, sostuvo que Honduras fortalece su posición ante organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Ya no vamos a tener ningún tipo de sanción ni repercusión, ni nos verán como un país que es un paraíso fiscal para este tipo de actividades ilícitas”, afirmó Duarte.

No obstante, también expresó preocupación por un posible uso político de la información contenida en el registro, por lo que recomendó que el Congreso Nacional debería establecer sanciones severas para quienes utilicen indebidamente este registro.

Finalmente, el analista consideró que aún debe definirse con claridad qué institución administrará esta normativa, pues debe actuar con criterios técnicos y alejados de intereses políticos. AD