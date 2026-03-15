Abogado defensor duda que Redondo testifique este lunes en caso Chequesol

Tegucigalpa – El abogado Luis Romero, parte del equipo de defensa de uno de los imputados, manifestó que tiene dudas que el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, comparezca este lunes en el tribunal para brindar testimonio en el caso Chequesol.

Redondo fue citado este lunes en una de las salas del Tribunal de Sentencia a partir de las 9:00 de la mañana para brindar declaraciones como testigo sobre el uso de los fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Romero indicó que extraoficialmente, Redondo se encuentra fuera del país ya que ya no vive en Honduras y que las posibilidades de testificar son “remotas”.

“Yo no creo que esto vaya a ser posible; hay varias razones para pensarlo, porque, así como él no cumplía cuando era presidente del Congreso Nacional, ha incumplido su deber como ciudadano, porque, a pesar de que la secretaría de la Corte le ha enviado varios mensajes y lo ha intentado citar a través de diferentes medios de comunicación, no ha dado señales de vida”, aseveró.

Sobre el caso, el abogado defensor mencionó que los peritos del Ministerio Público evidencian las funciones del comité del Fondo de Administración Solidaria.

El caso del “Chequesol” se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

En este caso están implicadas 12 personas, entre ellas Cardona y Cuéllar, acusados por la comisión de 67 delitos de fraude.

Por este caso, Cuéllar fue suspendida de su cargo como diputada al Congreso Nacional. AG