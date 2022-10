Abogado defensor de Matta Waldurraga califica de “adefesio” la resolución de detención judicial

Tegucigalpa – El abogado Marlon Duarte condenó este sábado la resolución de detención judicial a Ramón Matta Waldurraga y lo comparó con un “adefesio jurídico”.

“Esta es una situación comparable con un adefesio jurídico, el hecho de poder determinar que no es igual a una detención judicial ni la prisión preventiva, no me extraña nada del juez”, declaró Duarte.

En una entrevista a una emisora capitalina, Duarte tildó al juez Claudio Daniel Aguilar de abusivo y grosero en su puesto de trabajo y “de no ser un orgullo del Poder Judicial”.

Duarte aseveró que el juez interpreta los tratados internacionales, la Constitución de la República y el Código Procesal Penal para perjudicar a las personas.

En las últimas horas, el juez en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención judicial a Ramón Matta Waldurraga, acusado por el delito de lavado de activos.

En ese sentido, Duarte lamentó que el juez en su resolución no tomara en cuenta los 30 meses que estuvo privado de su libertad su cliente en Colombia.

Me parece que la intención de él es causar daños y perjuicios a los imputados, condenó.

Asimismo, reclamó que el Ministerio Público apoyara la resolución del juez sabiendo que es violatorio de los tratados internacionales.

El profesional del derecho indicó que para la audiencia inicial el juez deberá tomar en cuenta el tiempo que estuvo recluido Matta Waldurraga en Colombia. AG