Abogado cuestiona iniciativa de reducir edad punible y pide enfoque en prevención y protección de menores

Tegucigalpa – La propuesta de ley presentada por la diputada liberal Sarahí Espinal, que busca reducir la edad punible de 18 a 16 años, ha generado debate en el país, y el abogado Javier Sandoval advirtió que el enfoque del proyecto podría ser equivocado.

Sandoval calificó el tema como repetitivo y mediático, señalando que cada vez que se discute este tipo de iniciativas, “se hace más para que a alguien se le vea en los medios que por resolver la problemática de fondo”.

La congresista Espinal propone la reducción de la edad punible de 18 a 16 años en delitos como violación, homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de drogas, portación, tenencia ilícita de armas. Además, sugiere la castración química en algunos casos graves de violación.

El jurista destacó que, si bien es cierto que los menores en Honduras han sido utilizados en la comisión de delitos graves, no es a ellos a quienes se debe atacar directamente, sino a las causas que originan estas conductas.

“No se trata solo de percibir y castigar severamente a los que ya cometieron un delito. La prevención es clave. Tenemos que atacar el problema social que hay de fondo: falta de educación, desintegración familiar y ausencia de oportunidades”, explicó Sandoval.

Además, el abogado alertó que medidas de este tipo podrían generar problemas sociales adicionales si se legisla sin un estudio profundo y sin implementar una atención integral a niños y adolescentes.

Finalmente, Sandoval recordó que Honduras está suscrita a convenciones internacionales que protegen los derechos de los menores, y que cualquier modificación que contradiga estos tratados podría poner al país en incumplimiento de sus obligaciones internacionales. “Una vez ratificado un tratado internacional, forma parte del ordenamiento interno y debe respetarse”, concluyó. LB