Fiscal Johel Zelaya podría enfrentar juicio político por parcialidad, advierte abogado Luis Cruz

Tegucigalpa – A criterio del abogado Luis Cruz, si el fiscal general Johel Zelaya no cambia su parcialidad de solo acusar a la oposición y no investigar los casos que involucran al partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), “el fiscal tiene los días contados”.

“Al final el fiscal está faltando a esa objetividad que le ordena la propia ley orgánica del Ministerio Público y al faltar a esa objetividad y a esa imparcialidad, el próximo gobierno en caso que tengan mayoría en el Congreso Nacional, podrían hacerle juicio político y echarlo de la Fiscalía”, estimó el profesional del derecho.

“Yo creo que todavía tiene tiempo, le quedan unos pocos días al fiscal general para acusar a la gente de Sedesol, acusar al cuñado de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya por el video de narcotráfico y reivindicarse con este pueblo que ya cree que el fiscal general solo llegó allí a Ministerio Público a hacerle los mandados al señor Manuel Zelaya Rosales”, afirmó.

Otros profesionales del derecho, como el constitucionalista Juan Carlos Barrientos han recriminado que Zelaya solamente presenta requerimientos fiscales contra opositores al Partido Libre y al gobierno y hace caso omiso de temas importantes, como el de caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), es un caso claro de corrupción muy sonado, y que sin embargo no existe un solo requerimiento fiscal.

(Leer) Juan Carlos Barrientos acusa a Johel Zelaya de actuar como “fiscal del Partido Libre”

Barrientos también ha mencionado otros ejemplos, como el caso de Carlos Zelaya, en el que asegura que existe evidencia en video, pero “no se ha iniciado absolutamente ningún requerimiento”. También recordó el caso de la directora del Dinaf, que fue ampliamente señalado, pero que nunca derivó en acciones legales contra los implicados. VC