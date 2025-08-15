Abogado considera denuncia de plan para matar a expresidente como una teoría conspirativa irrisoria

Tegucigalpa – “Estamos claros que ese supuesto plan de estas tres personas involucradas para asesinar al señor José Manuel Zelaya Rosales ha quedado simplemente en un ridículo, en una teoría conspirativa irrisoria”, expresó este viernes el abogado Héctor Pérez en reacción a la denuncia del Fiscal General Johel Zelaya, sobre un complot para impedir elecciones y atentar contra Manuel Zelaya.

Aunque el fiscal Zelaya señaló que la investigación del Ministerio Público está respaldada por pruebas “técnicas, científicas y documentales”, contra Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Catán Rivera a quienes señala por los delitos de terrorismo y tentativa de asesinato, el profesional del derecho declaró incredulidad

Pérez dijo que a los tres hombres no se les ha encontrado más evidencias sobre el supuesto plan, “no se le ha encontrado armamento, dinero, teléfonos satelitales, porque para llevar a cabo ese supuesto plan de asesinar al señor Rosales, se ocupa más que solo la captura”.

Además, el abogado cuestionó que los tres hombres hayan sido enviados a la Penitenciaría Nacional ubicada en Támara y uno a una cárcel de máxima seguridad, considerando los cargos que les señalan las autoridades.

“Lastimosamente da pena que el mismo Ministerio Público se ha prestado para hacer estas declaraciones y publicar unos audios que todavía, realmente no hay ninguna investigación sobre los mismos”. VC