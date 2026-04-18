Abogado Chajtur de acuerdo con reformas penales, pero pide subir penas por corrupción

Tegucigalpa – El abogado hondureño Carlos Chajtur se manifestó a favor de las reformas penales que se anuncian desde el Congreso Nacional para combatir la violencia en el país, pero a la par sugirió que igualmente se aumenten las penas para delitos de corrupción que cometen los funcionarios y personajes políticos.

– “La corrupción es una gran causante de impunidad y de los altos índices de criminalidad”, señaló.

– Estimó que es viable la reducción de la edad punible, pero bajo un análisis responsable.

“Hay que reducir la corrupción, ¡qué bonito que los delitos de corrupción no se tocan en el Código Penal! O los que son contra la administración pública que deberían tener cadena perpetua, pero estos no se tratan en el Congreso por los diputados, únicamente los delitos que competen a la población común y corriente”, aseveró.

El jurista reiteró que la corrupción es la madre de todos los males en el sistema de justicia en Honduras.

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Explicó que las reformas planteadas son viables cuando se pretende bajar los altos índices criminales, sin embargo “no solo es subir las penas porque por sí solas no garantizan una reducción de la criminalidad, aquí hay un elemento que es fundamental en el combate contra la delincuencia y eso se llama impunidad”.

Apuntó que mientras no se combata la impunidad, no se podrá reducir la alta ola de inseguridad.

Chajtur refirió que se ha estado subiendo y bajando penas por décadas, pero a la par la criminalidad sigue en aumento. “Es que el criminal no camina con un código debajo del brazo como lo hace el pastor con una Biblia. El delincuente no va al Código Penal a ver cuántos años le tocan por asaltar a alguien, lo que a él le motiva delinquir son los niveles de impunidad que existen en el país”.

Abogó para mejorar los procesos de investigación que son los que abonan o afectan las cifras de impunidad en Honduras.

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Reconoció que el incremento de las penas en una herramienta para combatir la criminalidad, pero deben contemplarse otras medidas como mejorar la investigación criminal.

El jurisconsulto tachó que existe “una injusticia salarial” en el Ministerio Público, donde hay fiscales que llegan en taxis a los juicios de criminalidad organizada, mientras hay secretarias que ganan más que un fiscal.

Puntualizó que el sistema de justicia debe ser analizado en todo su contexto y no pretender bajar la extorsión por decreto. Evidenció que hace cinco años no funciona el equipo del MP que realiza las pruebas de absorción atómica para conocer los delitos donde hay involucradas armas de fuego. JS