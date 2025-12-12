Abogado Carlos Chajtur interpone denuncia en el MP en contra de Gabriela Castellanos por usurpación de la personalidad

Tegucigalpa – El abogado Carlos Chajtur interpuso este viernes una denuncia en el Ministerio Público en contra de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, por la supuesta comisión del delito de usurpación de la personalidad.

Comentó que el CNA no posee la facultad legal de declarar ganadores de las elecciones primarias cuando es una potestad del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sostuvo que el CNA debería investigar denuncias de irregularidades del proceso electoral y si ha habido corrupción de funcionarios electorales o de actores políticos.

Chajtur confirmó que interpuso la denuncia en la unidad de delitos electorales del Ministerio Público tras la presentación de informe de parte de la directora del CNA.

“Yo establezco en la denuncia hay una vinculación muy personal con una consejera del Consejo Nacional Electoral, y esperamos que esa vinculación no haya generado desnaturalización del Consejo Nacional Anticorrupción”, dijo a periodistas.

Denunció que el CNA se adelanta a emitir declaraciones y criterios de quien es el presidente cuando no hay un resultado oficial.

El profesional del derecho expresó su preocupación por la divulgación de nuevos audios que involucran a la consejera Cossette López que establece que el sistema informático del CNE está vinculado al del CNA, y que ha habido tráfico de credenciales.

Pidió al Ministerio Público que investigue y establezca si él está equivocado o no en interponer la denuncia. AG