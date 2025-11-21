Abogado califica como injerencia llegada de fiscal a la Corte Suprema de Justicia 

Tegucigalpa – El abogado Marlon Arevalo calificó como injerencia la llegada del fiscal general de la república, Johel Zelaya, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Sinceramente miramos con mucho asombro lo que ha sucedido, el fiscal general ha llegado a la CSJ queriendo tener injerencia en el Poder Judicial, estableciendo que existen varias situaciones en recursos de amparo que se han presentado y nos extraña porque él ha sido una persona que ha litigado”, dijo.

El profesional del derecho considera que la Sala Constitucional no es que tenga retraso injustificado, sino un exceso de trabajo.

Agregó que llama la atención que la visita de Zelaya se diera justo el día en que el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, Estados Unidos realizó una audiencia sobre la situación electoral en Honduras y él “llegó a decir que el representa negros, blancos, indios y lencas y sinceramente da mucho pesar”, expresó.

“Da pesar porque sabemos que en Honduras, la justicia tardía no es justicia, pero quiso venir a llamar la atención diciendo que muchos expedientes del gobierno nacionalista estaban parados porque supuestamente no se habían resuelto en la Sala Constitucional”.

No obstante, dijo Arevalo, que es de hacerle un recordatorio al fiscal general que la Sala Constitucional está siendo gobernada por el partido Libre, “tienen tres votos a favor y dos en contra, por lo cual lo único que él está haciendo es llamando la atención para querer desviar la atención de lo que en realidad está sucediendo en el país, si fuera un fiscal a fin a la justicia social, no estuviera inclinado a buscar esos declives para que en este momento de elecciones estuviéramos pasando por la situación que nos encontramos”, manifestó . VC