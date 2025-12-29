Abogada, cuñada del alcalde electo, sufre atentado en Choluteca

Tegucigalpa – La abogada Carmen Yolanda Ordoñez Rivas sufrió un atentado en su oficina frente a la terminal municipal de transporte en la ciudad de Choluteca, zona sur de Honduras.

– La abogada Ordóñez iba a una reunión con el alcalde electo de la ciudad, quien además es su cuñado.

La profesional del derecho es muy reconocida y querida en Choluteca, por lo que este ataque preocupa a la población. Tras el ataque recibió un impacto de bala en la espalda, pero se asegura que está fuera de peligro.

Luego del atentado criminal se procedió a cerrar el perímetro y trasladar a la abogada a un centro asistencial para su evaluación. Se desconoce su estado de salud.

Se conoció que abogada Ordóñez Rivas forma parte del equipo de transición del alcalde electo de Choluteca, Eber Aplícano, de filiación nacionalista, además es su cuñada.

Eber Josué Aplícano Valladares (PN) derrotó en las elecciones generales a Quintín Soriano (PL), que lleva cinco periodos consecutivos de gestión municipal.

Medios televisivos de la zona, que informaron desde el lugar de los hechos, detallaron que los atacantes dispararon en reiteradas oportunidades contra las instalaciones donde se encontrada Ordóñez Rivas.

Elementos de los cuerpos de investigación realizan las primeras pesquisas para determinar el paradero de los presuntos hechores del suceso violento. JS