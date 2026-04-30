Abogada Ruth Lafosse presenta libro “La Constitución como límite al Poder Partidario”

Tegucigalpa – La abogada Ruth Lafosse presentó este jueves su libro “La Constitución como límite al Poder Partidario”, una obra que documenta cuatro sentencias emitidas y analiza las repercusiones para el país.

– Durante la presentación hubo dos paneles, una de abogados y otra de estudiantes universitarios que leyeron el libro.

La obra analiza cuatro fallos claves emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): en 2012, 2014, 2015 y 2024.

En la publicación, la abogada constitucionalista analiza cómo estas decisiones presentadas como interpretación constitucional operan como reformas encubiertas.

Señaló que los resultados de estas resoluciones fueron una reelección presidencial indefinida sin consulta popular y sin reforma legislativa legitima.

“La sentencia reemplaza la soberanía del pueblo, esto no es interpretación: es usurpación”, señala Lafosse en su libro.

Igualmente, indicó de un fenómeno que trasciende las fronteras de Honduras: el uso del derecho internacional como coartada para debilitar el diseño constitucional nacional.

Lafosse sostuvo que ningún tratado autoriza la reelección presidencial indefinida ni otorga carta blanca para eliminar los contrapesos que garantizan la independencia de poderes.