Abogada Rosa sigue esperando justicia de entes electorales en su disputa por diputación en el CN

Tegucigalpa – La abogada Fabiola Rosa aseguró que continúa a la espera de una resolución por parte de las instancias electorales y judiciales del país, tras impugnar los resultados de una diputación que considera irregular.

– A la espera de justicia electoral, abogada Rosa denuncia desventaja en disputa por diputación.

Según explicó, inicialmente presentó la documentación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin obtener respuesta, por lo que elevó el caso al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y posteriormente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero sigue esperando respuestas.

Rosa reconoció que enfrenta un escenario adverso. “Sabemos que vamos luchando cuesta arriba”, expresó, al tiempo que afirmó que su decisión responde a la defensa del voto ciudadano.

“Mi deber como ciudadana era defender el voto de aquellas personas que confiaron en la propuesta que llevábamos”, señaló, insistiendo en que su acción no es solo personal, sino en representación de quienes respaldaron su candidatura.

La abogada Rosa fue desplazada por el actual diputado Antonio César Rivera Callejas por apenas menos de 100 marcas, pese a estar adentro por un escaño al Congreso en casi toda la contienda poste electoral.

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Luchará pese a desventaja

No obstante, la profesional del derecho manifestó escepticismo sobre una resolución favorable. A su juicio, existe una desventaja desde el momento en que, según denuncia, el Congreso Nacional interviene en la designación de quienes deben resolver estos conflictos. “Desde ahí yo estoy en clara desventaja”, afirmó, cuestionando la imparcialidad del proceso.

En ese contexto, sostuvo que más allá de reformas electorales, el problema radica en la falta de voluntad política para aplicar la ley vigente. “Si se hubiera aplicado la ley, ya se habría resuelto el conflicto”, indicó, agregando que varios recursos presentados por actores inconformes no han sido atendidos bajo criterios estrictamente jurídicos.

Pese a las dificultades, Rosa descartó abandonar su lucha. Aseguró que, aunque comprende el sistema al que se enfrenta, su motivación sigue intacta. “Podrán quitarme una diputación, pero no podrán quitarme la visión de que podemos estar mejor como país”, enfatizó.

Sobre eventuales acercamientos con el gobierno, reveló que mantiene comunicación con el presidente Nasry Asfura, quien —según contó— le ha expresado reconocimiento a su trabajo y la posibilidad de integrarse en algún espacio en su administración. Sin embargo, dejó claro que no se trata de una negociación vinculada a su proceso legal. “Si hay una posición donde pueda servir al país, la tomaríamos, pero esto no es un trueque”, concluyó. JS