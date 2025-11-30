Abogada Lafosse recrimina que CJS no le haya cumplido al pueblo con el estado de excepción

Tegucigalpa – La abogada constitucionalista, Ruth Lafosse, señaló este viernes que la Corte Suprema de Justicia (CJS) está en deuda con el pueblo de Honduras.

“Un recurso de amparo interpuesto oportunamente y que a la fecha la Corte no se haya pronunciado, nos da la pauta que sigue sometida al dominio partidario y especial al partido de gobierno”, lamentó.

Lafosse recordó que desde que llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) López siempre ha sufrido asedio, amenazas constantes “y al final que no pudo ir a estar en la apertura de dicho proceso”, lamentó.

Para la profesional del derecho, estos grupos le advirtieron a la consejera que no asistiera a la apertura de mesas, advirtiéndole que si estaba allí, podría correr peligro.

“Un recurso de amparo interpuesto oportunamente y que a la fecha la Corte no se haya pronunciado, nos da la pauta que sigue sometida al dominio partidario y especial al partido de gobierno”, lamentó al agregar que el estado de derecho es sumamente vulnerable.

Dijo que la inasistencia de la consejera Cossette López al evento de apertura de jornada electoral ante amenazas a su integridad física, lamentablemente quedará como un reporte más. VC