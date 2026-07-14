Abogada defensora de expresidente Hernández ratifica que audiencia de declaración de imputado será el 3 de agosto

Tegucigalpa – El expresidente Juan Orlando Hernández se someterá el lunes 3 de agosto a la audiencia de declaración de imputado por el caso Pandora II, que implica financiamiento de campaña política con fondos de instituciones estatales.

Así lo ratificó este lunes la abogada defensora Anguie Colindres, quien comentó que el imputado debe conocer los cargos imputados de forma clara y precisa, sus derechos como persona participante y las medidas que recibirán.

Comentó que el exmandatario hondureño arribará al país el domingo 26 de julio, y que se está afinando detalles.

La profesional del derecho indicó que la presentación voluntaria del expresidente es un derecho constitucional y amparado en los convenios internacionales.

Confirmó que la decisión que espera es una medida distinta a la detención judicial alegando que no existe un riesgo de fuga de Hernández Alvarado.

Asimismo, descartó que su cliente participará en la contienda electoral del 2029, y que su intención es “recuperar los años perdidos con su familia”.

“Descartamos totalmente que vaya a participar en una contienda política-electoral, él viene a estar con su familia y enfrentar este proceso judicial”, aseguró Colindres. AG