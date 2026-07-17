Abierta la convocatoria para los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2027

Madrid – La Agencia EFE y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), convocan la 44ª edición de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo para reconocer los mejores trabajos periodísticos elaborados en Iberoamérica en 2027.

Los profesionales que quieran concurrir a estos premios, dotados con 10.000 euros, podrán hacerlo desde hoy, 17 de julio, hasta el 17 de octubre, ambas fechas incluidas.

Los galardones reconocen trabajos periodísticos realizados en español o portugués y publicados en cualquiera de los países donde estas lenguas son oficiales o cooficiales, 34 países con lazos históricos y lingüísticos de todo el ámbito panibérico .

Pueden participar trabajos procedentes de los países iberoamericanos -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela—, así como de Angola, Cabo Verde, Estados Unidos, Filipinas, Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Israel, Marruecos, Mozambique, Andorra, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental.

Para optar a cualquiera de las categorías, los trabajos periodísticos que se presenten deberán haber sido difundidos en un medio de comunicación o agencia informativa en prensa, audio, vídeo y/o plataformas digitales entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026

«La Agencia EFE afronta esta nueva convocatoria con la certeza de que concurrirán trabajos periodísticos ejemplares que hayan contribuido al cuidado de las sociedades en un tiempo en el que las democracias mundiales atraviesan crisis profundas, con más de la mitad del planeta viviendo bajo gobiernos autocráticos», destacó el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.

Gracias a la alianza entre EFE y la AECID, subrayó Oliver, se seguirá premiando «el mejor periodismo en el espacio de la Iberofonía» en seis categorías diferentes: Periodismo Narrativo, Medioambiental, Cultural, Cooperación Internacional y Acción Humanitaria, Fotografía y Medio de Comunicación de Iberoamérica.

Por su parte, el director de la AECID, Antón Leis, destacó el «compromiso» de la agencia española, «un año más», con un periodismo «riguroso, independiente y comprometido con la verdad».

Un periodismo «capaz de acercar a la ciudadanía los grandes desafíos y oportunidades que comparten los países de Iberoamérica», añadió Leis, que será sustituido al frente de la AECID en agosto de este año por Victoria Tur.

Una ceremonia presidida por el Rey de España

Los profesionales que concurran a los galardones deberán presentar un único trabajo, o dos si forman parte de un equipo periodístico, a través de la página web de los premios.

La reunión y el fallo del jurado, que estará compuesto por siete profesionales del periodismo, tendrá lugar el primer trimestre de 2027 y elegirán, primero, a tres finalistas por cada categoría.

En la ceremonia de entrega de premios, que se celebrará entre mayo y junio del año que viene y que será presidida por Su Majestad el Rey, se designará al ganador de cada categoría.

Los seis premiados recibirán la dotación económica de 10.000 euros y una escultura de bronce del pintor y escultor español Joaquín Vaqueros Turcios. JS