Abelardo de la Espriella destaca respaldo de Nasry Asfura 

Bogotá – El candidato presidencial colombiano de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, informó que sostuvo una reunión virtual con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, como parte de una serie de acercamientos con líderes de la región.

Durante la conversación, De la Espriella agradeció el respaldo expresado por el mandatario hondureño y resaltó la importancia de fortalecer los vínculos históricos entre Colombia y Honduras, especialmente en áreas relacionadas con la seguridad, la cooperación contra el crimen organizado y el comercio internacional.

“Vamos a retomar esa relación histórica que han tenido Colombia y Honduras en cooperación contra el crimen, comercio internacional y entrenamiento de las fuerzas militares”, manifestó el aspirante presidencial colombiano.

Por su parte, Asfura expresó su apoyo a la candidatura de De la Espriella y se mostró optimista sobre su futuro político.

“Espero que vos estés bien también en tu lucha. Este 21 de junio estamos orando. Todo va a salir bien”, expresó el gobernante hondureño.

El presidente hondureño también destacó la histórica relación entre ambos países y aseguró que existe espacio para fortalecer aún más la cooperación bilateral.

La reunión forma parte de los contactos internacionales impulsados por De la Espriella, quien también sostuvo conversaciones con otros líderes de la región para abordar temas de integración y colaboración entre naciones latinoamericanas. AD