Abandonan recién nacido en un basurero en una terminal de buses en Ocotepeque

Ocotepeque – Este sábado se informó el hallazgo sin vida de un recién nacido dentro de un basurero en una terminal de buses en el municipio de San Marcos de Ocotepeque, en el occidente del país.

El cuerpo fue envuelto en una bolsa y dejado en un recipiente azul que sirve como basurero, relató una testigo a un canal de televisión local.

Una mujer que trabaja como personal de aseo de la terminal de buses fue la que encontró el cuerpo del recién nacido, señaló que había lago raro en la bolsa.

Inmediatamente, alertó a la Policía Nacional al observar que el bebé ya no presentaba signos vitales

Personal forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al centro médico más cercano y determinar las causas exactas del fallecimiento. AG