A votar masivamente pide el Partido Nacional a la ciudadanía en el territorio nacional

Tegucigalpa – Las autoridades del Partido Nacional emitieron un comunicado en el que hacen un llamado a la población a salir a votar masivamente desde las primeras horas de la mañana y retornar por la tarde para ser veedores en el escrutinio de votos.

“Que el proceso sea en paz, que cada voto sea un acto de amor por Honduras y que este futuro lo construimos de la mano de Dios”, manifestó la candidata a designada presidencial María Antonia Mejía.

Agregó que una vez dando el banderillazo inicial, la población debe de salir masivamente a votar a las urnas, solo el voto masivo mata fraude.

La dirigencia nacional confirmó que el despliegue previsto para esta jornada se ejecutó con total éxito, destacando la capacidad organizativa del partido, la preparación previa de los equipos electorales y el acompañamiento ciudadano que, desde ya, demuestra un ambiente de participación masiva.

Afirmó que el grupo de voceros de ese instituto político estará brindando las declaraciones correspondientes, haciendo cortes, tomando nota de lo que esté sucediendo en el país en diferentes horas del día, apuntó. IR