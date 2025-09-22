«A ustedes me voy a entregar con el corazón entero”, dice candidata oficialista en Choluteca

Tegucigalpa – Como parte de su campaña política, la candidata oficialista Rixi Moncada visitó este fin de semana la ciudad de Choluteca, sur de Honduras.

«A ustedes me voy a entregar con el corazón entero”, dijo la política en una concentración.

Con dignidad, autodeterminación, soberanía, amor y dedicación, afirmó en su discurso.

Gracias Choluteca y sus 16 municipios por tanto entusiasmo. Tierra de historia y próceres, cuna de Herrera y Valle, hoy nos sentimos más comprometidos con el pueblo y la victoria popular, escribió en sus redes sociales.

Durante su discurso la candidata oficialista cuestionó ¿qué cara tienen para pedirle el voto a la gente aquellos que llevan 20 años en el poder y tienen a Choluteca sin agua potable ni aguas negras?

“Después de 88 años de abandono, el sur tendrá su hospital de especialidades gracias a la Presidenta Xiomara Castro”, vitoreó.

La política hondureña sostuvo diferentes reuniones con líderes del partido Libertad y Refundación (Libre) en el sur de Honduras durante el fin de semana. (RO)